Twee bergbeklimmers overleden op Mount Everest

Twee bergbeklimmers, een Amerikaan en een Zwitser, zijn omgekomen op de Mount Everest. Dat heeft de organisator van bergexpedities Seven Summit Tracks gemeld. Het klimseizoen is net van start gegaan.

De Zwitserse alpinist, de 41-jarige Abdul Waraich, leed aan uitputting nadat hij de 8.848,46 meter hoge top had bereikt. “We hebben twee extra sherpa’s gestuurd met zuurstof en voedsel, maar zij hebben hem helaas niet kunnen redden”, aldus een van de verantwoordelijken van de organisatie.

It is with a heavy heart that we share the sad news of our dear brother Abdul Waheed Waraich Sb who passed away on the 11th of May during the descent after conquering Mt Everest

To Allah we belong and to him we shall return

May Allah grant him a lofty status in paradise Ameen 🤲🏽 pic.twitter.com/w6RvzvqMfu — IAAAE (@IAAAE_org) May 13, 2021

Abdul Waheed Waraich a beloved brother/son/father successfully reached the top of Mount Everest on 11th May.

However on his way back from Mount Everest his health deteriorated and he passed away. Members are requested to remember him and his family members in prayers. pic.twitter.com/EwAzEDNq3S — Khalid Ahmad (@khalidahmadacma) May 12, 2021

De 55-jarige Amerikaan Puwei Liu was tot aan de Hillary Step geraakt, maar had door sneeuwblindheid en uitputting hulp nodig om weer naar beneden te gaan. Hij geraakte tot aan kamp 4 en overleed iets later.

De lichamen kunnen voorlopig niet naar beneden gehaald worden, vanwege de slechte weersomstandigheden en het feit dat ze zich op een grote hoogte bevinden.

Het gaat om de eerste sterfgevallen op Mount Everest in 2021. De Nepalese kant van de berg ging in april weer open voor commerciële klimexpedities, nadat hij een jaar gesloten was wegens de coronapandemie.