Coronapatiënt die minutenlang dood was, onthult wat hij ervaarde: “Het was enorm choquerend”

Een Argentijnse man heeft een bijna-doodervaring gehad toen zijn hart minutenlang stopte met kloppen. In een interview vertelt hij hoe hij licht zag aan het einde van een tunnel, maar dat het niet aanvoelde zoals je zou denken.

Norberto Di Natale liep enkele maanden geleden het coronavirus op. De 64-jarige garagist uit de Argentijnse plaats Pergamino belandde in het ziekenhuis en toen hij een dubbele longontsteking erbovenop kreeg, werd zijn toestand kritiek. Hij werd geïntubeerd en in een kunstmatige coma gebracht. De dokters vreesden voor zijn leven en zeiden tegen zijn familie dat ze enkel nog konden bidden voor hem.

Geen hartslag meer

Enkele dagen later begon hij tegen zichzelf te praten en zijn hartslagen te tellen. “Op een bepaald moment merkte ik dat mijn hartslag vertraagde. En plots was er geen hartslag meer. Ik heb veel mensen horen zeggen dat je dan een licht ziet aan het einde van een tunnel. Wel, dat is exact wat ik zag. Het is iets wat je niet kan geloven, maar het is zo. En het is niet wat je denkt dat er gebeurt. Het is erg choquerend”, vertelt hij aan Televisión Pública.

Gereanimeerd

Di Natale was enkele minuten dood, maar de dokters slaagden er “op miraculeuze wijze” in om hem te reanimeren. Enkele dagen na zijn bijna-doodervaring werd hij overgebracht naar zijn huis, waar hij tot op de dag van vandaag aan het herstellen is. “Ik wil het ziekenhuis bedanken voor wat ze gedaan hebben. Het is bovenmenselijk. Ze hebben zoveel gedaan, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die rondom mij stierven”, besluit hij.