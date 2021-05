Vrouw krijgt ongepaste boodschap van hotelmedewerker: “Ik was bang omdat hij aan de sleutel van mijn kamer kon” (foto)

Een vrouw heeft een nare ervaring gehad in een hotel. Een medewerker schoof een briefje onder de deur van haar hotelkamer. Daarin stelde hij iets behoorlijk ongepast voor in ruil voor haar fooi.

De vrouw was alleen in haar hotelkamer en hoorde dat er rond 23.30 uur een briefje onder haar deur gestoken werd. Daarin bedankte de hotelmedewerker haar voor de fooi die hij eerder die dag van haar gekregen had.

Ongewenst voorstel

De boodschap begint vriendelijk, maar op het einde vraagt hij of hij haar in ruil voor de fooi “oraal mag bevredigen”. De brief las als volgt: “Bedankt voor de fooi, dat hoefde echt niet. Ik ben blij dat ik je opnieuw gezien heb. Je bent ongelooflijk mooi. Ik hoop dat ik niet onbeleefd overkom, ik probeer mijn zelfvertrouwen op te krikken. Ik zou mezelf voor het hoofd slaan als ik niets had gezegd. Ik zou je erg graag leren kennen, maar je hebt waarschijnlijk al iemand. PS: ik heb de fooi niet verdiend. Ik zou je graag een uurtje oraal willen bevredigen”, klonk het.

Geen naam

De brief was niet ondertekend, maar de vrouw was er zeker van dat hij afkomstig was van de enige mannelijke hotelmedewerker. “Ik heb hem niet aangegeven omdat hij de brief niet ondertekend had. Ik kende zijn naam niet en wilde er niet met hem over te hoeven praten. Maar ik was doodsbang omdat hij daar werkte en dus toegang had tot mijn sleutels”, vertelt ze aan Daily Mirror.

Verontwaardigde reacties

De bewuste brief werd gedeeld op Twitter en lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. “Dat is walgelijk en ongepast”, “Vreselijk! Ik hoop dat hij ontslagen werd en dat jij je geld teruggekregen hebt”, “Ik zou hem aangeven bij de politie. Er is geen betere manier om hem het verschil te leren tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag tegenover vrouwen”, en “Dat is de reden waarom ik mijn deur altijd op dubbel slot doe. Je weet maar nooit”, lezen we onder meer.