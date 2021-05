«Weekend is heilig voor vier op de tien Belgen»

Voor vier op de tien Belgen is het weekend heilig: ze doen op zaterdag of zondag zo goed als nooit iets voor het werk. De Belg is over het algemeen soepeler wat overwerken in de week betreft. Dat blijkt uit een rondvraag van SD Worx.

Het HR-bedrijf SD Worx ondervroeg 2.500 Belgen naar onder andere overwerk. Ruim 39,8% van de ondervraagden zegt «zo goed als nooit» iets te doen voor het werk in het weekend. Daarentegen zegt 13,6% dit «best vaak» te doen.



Op vakantie



Ten opzichte van overwerken in de week, is de Belg soepeler. Eén op de drie is hiertoe ook zo goed als nooit bereid, terwijl meer dan 15% zegt dit «best vaak» te doen. Enkel vakantie is nog belangrijker voor de Belg: bijna de helft (48%) zegt dan werk helemaal uit te sluiten. Minder dan één op de tien haalt ook op vakantie de telefoon of laptop boven om te werken.



De Belg bevindt zich daarmee volgens SD Worx op dezelfde lijn als onze buurlanden. Enkel de Nederlanders en Britten zijn met ruim 16% iets meer geneigd om ook in het weekend te werken. De Britten scoren ook hoger op overwerk in de week (22,5%) en zelfs in hun vakanties: 12,2% van de Britten zal «best vaak» gedurende de vakantieperiode werken.



Richtlijnen rond werk-privé



De betrokkenheid of de band met de arbeidsorganisatie zit voor bijna zeven op de tien Belgische werknemers (68%) goed: zij geven aan om evenveel betrokkenheid te kennen als voor corona. Bij een kwart van de werknemers is dit evenwel minder. SD Worx ziet dat steeds meer bedrijven richtlijnen hanteren over het bewaken van grenzen rond bijvoorbeeld mailverkeer of vergaderingen. In combinatie met dialoog tussen leidinggevende en medewerker leidt dit volgens het HR-bedrijf tot «vrijheid, blijheid».