Vijf «sparks» om voor IT bij Elia te kiezen

«Wij helpen onze collega’s het licht doen branden in heel het land. Met de beste software, apps en een stabiel hoogspanningsnet.» Charline en Ismail hebben respectievelijk 26 en één jaar op de Elia-teller. Dit zijn hun vijf sparks om voor IT Project Management bij Elia te kiezen.

Spark 1: We zijn overal als eerste bij



Charline: «Elia wil overal als eerste bij zijn. We gaan zelf op zoek naar nieuwe tools en technologieën en mogen die ook uitproberen. Dat is ook nodig want de energiemarkt staat niet stil.»



Ismail: «Ik was gelukkig in mijn vorige job, maar hier gaat alles gewoon sneller. Innovatie is bij Elia echt een deel van je job en niet gewoon een woord op een slide.»



Spark 2: Je bent verantwoordelijk voor elke stap



Charline: «Je volgt de projecten op van A tot Z. Je overlegt met de business, werkt de designs uit en stelt een planning op. Je begeleidt iedere stap in het proces, ook de ontwikkeling en de tests.»



Ismail: «IT project management focust in de meeste bedrijven op uitvoering en opvolging. Hier is het een heel complete functie. Je krijgt veel vrijheid en bent in iedere stap betrokken. Wat wij beslissen, gebeurt ook echt.»



Spark 3: Je hebt impact tot buiten de grenzen



Charline: «Energie stopt niet aan grenzen. Voor mijn huidige projecten heb ik contacten in Duitsland, Nederland, Spanje en India. Daar leer je ook veel uit. En hoe breder het project, hoe groter je meerwaarde.»



Ismail: «De stabiliteit van ons hoogspanningsnet, de opkomst van hernieuwbare en lokaal geproduceerde energie… We werken vandaag al aan de energiemarkt van de toekomst. Daar ben ik heel trots op.»



Spark 4: Je kan continu evolueren



Charline: «Je werkt samen met verschillende experten en probeert nieuwe technologieën uit. Daardoor verbreed je je kennis binnen en buiten IT. Maar je kan hier ook nieuwe uitdagingen aangaan of van job veranderen.»



Ismail: «Het is een heel stimulerende werkomgeving waar iedereen klaar staat om je te helpen. Ik heb al heel veel van mijn collega’s geleerd. Zelfs al moesten we, zoals de meeste mensen, vooral vanop afstand samenwerken.»



Spark 5: We zijn één grote familie



Charline: «We zijn één grote familie en mixen veel ervaring met nieuwe kennis. Dat werkt aanstekelijk. Noem het dus gerust een spark.»



Ismail: «De DNA-match is ongelooflijk. Van de eerste contacten tot de sollicitatiegesprekken voelde ik een oprechte interesse in wie ik ben. Welzijn is zeer belangrijk voor Elia.»



