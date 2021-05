NMBS start afhaaldienst voor voedingsproducten in stations

In vier stations, waaronder Gent-Sint-Pieters in Vlaanderen, zullen binnenkort op voorhand bestelde voedingsproducten uit de korte keten afgehaald kunnen worden. De NMBS start het proefproject voor een jaar.

Vanaf deze week kunnen reizigers en buurtbewoners online een selectie lokaal geproduceerde groenten, fruit en andere producten bestellen. Die kunnen ze vervolgens een keer per week gaan afhalen. Voorlopig start de dienst in de stations Gent-Sint-Pieters (vanaf 21 mei), Luik-Guillemins (20 mei), ’s Gravenbrakel (21 mei) en Ottignies (21 mei).

De NMBS kreeg naar eigen zeggen een veertigtal reacties op de offerteaanvraag voor de dienstverlening. In Gent-Sint-Pieters haalde de firma Voedselteams de opdracht binnen. Die biedt ongeveer 140 producten aan voor afhaling. Het afhaalpunt is daar elke vrijdag open tussen 15.30 en 17.30 uur.

Goed voor iedereen

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is tevreden en hoopt dat het project later kan worden uitgebreid naar andere stations. “Het is goed voor de reiziger, voor de lokale producent en voor het milieu”, zegt hij. Supermarktenfederatie Buurtsuper.be, aangesloten bij Unizo, vreest geen concurrentie voor buurtwinkels. “Alles wat boeren kan verderhelpen, is een goede zaak. Het is goed dat daar creatief rond wordt nagedacht”, zegt Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be.

Toen bpost plannen uit de doeken deed om kruideniersartikelen te verkopen in postkantoren, kraakte Buurtsuper.be de plannen af en sprak de organisatie van een “gebrek aan respect voor ondernemerschap”. Dit project is anders, vindt Ardies. “Toen was er sprake van subsidiëring, maar dat is hier niet het geval.” Buurtsuper.be is zelf ook met projecten bezig om contacten te leggen tussen buurtsupermarkten en boeren, zegt hij.