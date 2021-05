Vrouw krijgt foto met lieve boodschap van date, maar dan ontdekt ze pijnlijk detail…

Een vrouw die aan het daten was met een man kreeg onlangs van hem een foto toegestuurd met een romantische boodschap. Alleen was hij vergeten dat het een ‘live foto’ was en het moment er vlak na ook te zien was…

TikTokster Serena Kerrigan vertelt in een video dat ze aan het daten was met een man. Het klikte goed tussen hen en er was al gemis van beide kanten als ze niet bij elkaar waren. Dat maakte hij onlangs ook duidelijk met een foto van een eenzaam beertje op zijn bed in de hotelkamer waarin hij verbleef.

Vrouw in beeld

De man was echter vergeten dat het een ‘live foto’ was. Daarbij wordt een seconde voor en na de foto mee opgenomen en wordt zichtbaar als je op de foto duwt. Serena deed dat en zag dat er een onbekende vrouw zich neerlegde op het bed. “Wanneer de man die je aan het daten bent zegt dat hij je mist, maar dan klik je op de live foto”, schrijft ze erbij. “Het lijkt erop dat je gezelschap hebt”, knipoogt ze.

Verontwaardiging

De video werd intussen al meer dan zeven miljoen keer bekeken. Haar volgers hebben met haar te doen. “Mijn mond viel sneller open dan dat die vrouw op het bed viel”, “Oh nee, dat meen je niet!”, “Ik ga vanaf nu op elke foto in mijn smartphone duwen om te zien of er nog iets volgt”, klinkt het onder meer in de reacties.