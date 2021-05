Toerist ontsnapt aan de dood op glazen brug

In China is een toerist aan de dood ontsnapt nadat de glazen brug waarop hij stond, wegzakte. Door een storm raakte de panelen van de brug beschadigd. Gelukkig kon de man zich vastklampen aan de metalen constructie.

Een toerist heeft zijn leven even voorbij zien flitsen nadat de glaspanelen van een 100 meter hoge brug plots wegvielen. De glazen bodem raakte beschadigd na een harde wind. De man kon gelukkig naar veilige grond klimmen en heeft het accident overleefd. De identiteit van de toerist is nog niet bekend.

Tourist stranded after 100-metre-high glass bridge shatters in China https://t.co/GLkgbYF1Z7 — ABC News (@abcnews) May 10, 2021

Populaire attractie

De glazen bruggen zijn erg populair in China. Volgens Xinhua, de officiële staatspersdienst van de Volksrepubliek China, zijn er sinds 2016 60 glazen bruggen bijgebouwd. Maar een veilige overgang is niet altijd gegarandeerd. Zo stierf een andere vakantieganger op een glazen brug in 2019. Toen was het glas door een regenbui heel glad geworden. De man gleed door de vangrail en viel naar zijn dood. Zes anderen raakte bij het incident gewond.