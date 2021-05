Dit draag je best naar een sollicitatiegesprek

Tijdens een sollicitatiegesprek krijg je de kans om een geweldige eerste indruk te maken op je potentiële werkgever. Maar welke outfit schreeuwt succes?

Je outfit zal natuurlijk voor elk sollicitatiegesprek anders zijn. Je draagt niet meteen dezelfde schoenen voor een jobinterview bij de bank als voor een positie als werfleider. Maar ongeacht de job, kleed je je best altijd netjes en professioneel.

Business casual

Meestal doe je er goed aan om je aan de regels van business casual te houden. Zo kom je professioneel over zonder je te formeel te kleden. De stijl is net iets plechtiger dan een jeans met een T-shirt en dient als algemene dresscode voor de bedrijfswereld. Dat maakt het meteen een veilige optie voor sollicitatiegesprekken.

Business casual betekent, voor zowel mannen als vrouwen, een elegant hemd en een geklede broek (of rok). Je draagt dus best geen jeans met gescheurde pijpen. Daarnaast draag je best een comfortabele schoen met een gesloten teen. Geen slippers of sandalen dus, maar een geklede sneaker kan wel.

Blauw en zwart

Houdt je job een iets formelere setting in? Kleed je dan formeler door een blazer over je outfit aan te trekken en draag een passende broek. De kleuren zwart en blauw zijn de veiligste opties. Deze tinten worden namelijk geassocieerd met een professionele setting.

Ten slotte vermijd je best parfum en opvallende juwelen. Je uitrusting mag immers niet afleiden van het interview.