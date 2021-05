Angèle covert monsterhit van Britney Spears en dat wil je horen (video)

Op het eerste zicht hebben onze Belgische Angèle en Britney Spears behalve hun haarkleur weinig met elkaar gemeen. Niet alleen schelen ze meer dan een decennium, maar bovendien zijn ook hun (zang)stijlen erg uiteenlopend. Een duet zit er dan ook niet meteen in, maar dat betekent niet dat het beste van beide zangeressen niet gecombineerd kan worden.

Dat bewijst Angèle met haar cover van ‘Baby One More Time’. Het origineel kennen we allemaal, een erg poppy song die dit jaar 23 (!) kaarsjes uitblaast en typerend is voor de overgang van de jaren negentig naar de nullies. Voor wie een geheugensteuntje nodig heeft, bij deze.

Zoals het Angèle betaamt, gaf de Brusselse zangeres haar eigen draai aan het nummer. Met een melancholisch, zacht resultaat als gevolg.