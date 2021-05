Waterontharder: Wat is het & waarom heb je het nodig?

De laatste jaren heb je er vast al eens over gehoord, hoewel de techniek al 120 jaar wordt toegepast. Echter, nu we met z’n allen steeds meer ecologisch bezig zijn en tegelijkertijd in een welvarend land leven, kan een modern huishouden eigenlijk niet meer zonder waterontharder.

Ons leidingwater bevat kalk

Uit de kraan komt schoon, gezuiverd water. Toch haalt het waterzuiveringsbedrijf niet alles uit het water. Kraantjeswater is geschikt om te drinken en bevat naast water ook de mineralen koper, ijzer en calciumwaterstofcarbonaat. Deze laatste is een vorm van kalk en de hoeveelheid daarvan verschilt per regio. We spreken van hard water als er relatief veel kalk in zit. Waterbedrijven halen bewust niet alle kalk uit het leidingwater. Mensen hebben kalk nodig, al halen we die ook uit voeding. Bovendien is er in zacht water amper mogelijkheid om zuurstof te binden, waardoor het sneller zal bederven. Metalen als lood en koper er beter in oplossen en daarvan wil je niet teveel in je lichaam krijgen.

De nadelen van kalk

Apparatuur met een verwarmingselement zoals een (af)wasmachine en waterkoker is gevoelig voor hard water, omdat de kalk een laagje va zoutkristallen hierop vormt. Kalk isoleert, en zodoende heeft de apparatuur langer nodig om op te warmen, dat kost meer stroom en verlaagt de levensduur. Een waterontharder kan dit voorkomen en zal ook zeker helpen in het gemakkelijker schoonhouden van de badkamer en kranen. Ook de doffe aanslag op serviesgoed en vale, harde kleding zijn verleden tijd met een waterverzachter. Kalk droogt je huid uit en kan eczeem verergeren en geeft een andere, lekkerdere smaak aan koffie en thee dan water wat door een waterontkalker is behandeld.

Hoe kun je water ontharden?

Of je het nu waterontharder, waterontkalker of waterverzachter noemt, het principe blijft hetzelfde. De ontkalker werkt op basis van ionenuitwisseling, omgekeerde osmose of elektromagnetisme. Bij ionenuitwisseling worden de in het water aanwezige magnesium- en calciumionen omgewisseld voor natriumionen. Bij omgekeerde osmose, wat vooral industrieel wordt toegepast, worden alle mineralen en zouten uit het water gefilterd. Het grote verschil is dat met een magnetische ontkalker water wordt niet ontdaan van deze stoffen, ze worden door een magneet zo beïnvloed dat ze niet meer kristalliseren en dus geen kalkaanslag meer veroorzaken.

Wat kost een ontharder?

De beste prijs heb je met een waterontharder op basis van elektromagnetisme. Deze kleine en goedkope ontharder is gemakkelijk om de waterleiding te monteren. Met slechts één ontkalker water dat lekker zacht aanvoelt voor het hele huis voor de beste prijs is mogelijk met de AMFA4000®. Doordat het water pas bij gebruik wordt ontkalkt, krijgen lood en koper nauwelijks tijd om beter op te lossen, dus er zijn bij dit systeem geen schadelijke gezondheidseffecten daarvan. Ook wordt de kalk niet omgezet in natrium, waardoor je er gewoon de tuinplanten mee kunt beregenen zonder bang te zijn dat de hoeveelheid natrium in de grond te hoog wordt en de plantjes het niet overleven. Denk aan alle kalkaanslag die je niet meer hoeft weg te poetsen en hoeveel water en schoonmaakmiddelen dat wel niet scheelt. Super duurzaam dus, zo’n waterverzachter! Hoe heb je ooit zonder gekund?!