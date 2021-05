DROOMJOB. Familie is op zoek naar koppel om voor hen te werken op privé-eiland

Als je er tijdens je vakantie altijd van droomt om nooit meer weg te gaan, hebben we goed nieuws voor je. Een familie met een privé-eiland in de Bahama’s is namelijk op zoek naar een koppel dat hun intrek wil nemen in één van de huizen op dat eiland. Al kan je niet de hele dag luieren.

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch is het zo. Jij en je partner zouden zomaar eens op een privé-eiland in de Bahama’s kunnen gaan wonen. Al zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden.

Ervaring telt

De familie in kwestie zoekt een koppel met ervaring in het runnen van een huishouden. Het is namelijk de bedoeling dat de kandidaten de vier huizen (met elk vier slaapkamers) op het eiland piekfijn in orde houden. Geen makkelijke opdracht, maar daar staat wel wat tegenover. Je krijgt niet alleen gratis onderdak, maar ook een salaris van 90.000 pond per jaar én gratis ziekteverzekering. In de weekenden kan je vervolgens genieten van de prachtige omgeving. Af en toe zal je samen met de familie ook een privéjet nemen richting Naples in de Amerikaanse staat Florida, waar ze een tweede verblijf bezitten.

Het zal je wellicht niet verbazen dat de cv’s binnenstromen voor de vacature. Als je toch nog je kans wil wagen, kan je terecht op de website van de recruiter Polo&Tweed.