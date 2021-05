Zo gebruik je best een openbare toilet tijdens de coronapandemie

Openbare toiletten gebruiken voelt soms als een gevaarlijk spelletje Russische roulette. Wat moeten we doen nu we het huis weer meer verlaten? Vermijden we best gemeenschappelijke toiletten of valt het allemaal wel mee?

In contact komen met besmette oppervlakten is niet de voornaamste oorzaak voor het verspreiden van het coronavirus. Toch ben je best voorzichtig wanneer je een openbare toilet bezoekt tijdens de pandemie. Een besmet persoon raakt – net als iedereen – plaatsen aan zoals de deurklink, de kraan, de spoelknop, … En als het virus op je handen komt, kan je besmet worden door je gezicht aan te raken.

Daarnaast bestaat er een risico dat het virus in de lucht terechtkomt. Elke keer dat iemand het toilet doorspoelt, komen er namelijk aerosolen vrij. Dat zijn kleine druppeltjes die microben met zich meedragen. Hoe besmettelijk die kleine druppeltjes zijn, is nog niet bekend.

Een veilig toiletbezoek

Enkele tips om je toiletbezoek veiliger te maken: