Vier tips die écht werken tegen rimpels

Je zorgen maken om enkele rimpels? Doodzonde! Ze horen bij het leven en geven je gezicht karakter. Maar eerlijk is eerlijk, als we mochten kiezen zouden we onze huid best wel wat egaler willen zien. Het goede nieuws? Hoewel rimpels voor een aanzienlijk deel genetisch bepaald zijn, kan je zelf met enkele goede gewoontes heel wat verschil maken. Maak kennis met je nieuwe huidverzorgingsroutine!

De ene rimpel is de andere niet: rimpels hebben doorgaans verschillende oorzaken. Het natuurlijke huidverouderingsproces is uiteraard de voornaamste oorzaak en rimpels worden bovendien voor een aanzienlijk deel genetisch bepaald. Hoeveel rimpels je krijgt, vanaf welke leeftijd ze zich beginnen tonen en hoe diep ze zijn: het zit je in de genen.

Ook je gezichtsmimiek speelt een belangrijke rol. De rimpel(s) tussen je wenkbrauwen bijvoorbeeld zullen zich sneller en/of dieper tonen als je vaak je voorhoofd fronst. Hetzelfde geldt voor je ‘lachrimpels’ – de rimpels aan de buitenkant van je ogen en de rimpels tussen je neus en mond. Fijne lijntjes kunnen dan weer het gevolg zijn van het weer en/of droge lucht. Rimpels compleet verbannen is onmogelijk (en absoluut niet nodig!), maar je kunt ze wél slim aanpakken. L’Oréal verzamelde deze vier tips die je lijntjes zienderogen doen krimpen.

1. Bescherm je huid áltijd tegen daglicht

En met ‘daglicht’ bedoelen we wel degelijk ‘daglicht’ – je hoeft je zonnebrandcrème – net zoals je zonnebril – écht niet te bewaren totdat de zon schijnt. 90% van de huidveroudering wordt veroorzaakt door UV-straling, die niet alleen op een zonnige dag aanwezig is, maar ook op een grijze, winterse dag – zelfs als je binnen zit. Als er dus één tip is die je zeker wil opvolgen, laat het dan deze zijn! Deze makkelijke tip integreer je zonder problemen in je dagelijkse routine door voor een dagcrème te kiezen die ook een SPF-filter bevat. In de winter volstaat SPF 20 (tenzij je je in winter wonderland bevindt, want sneeuw weerkaatst het licht!), in de zomer gebruik je best minimum SPF 30.

2. Beweeg voldoende

Sporten is gezond, ook voor je huid. Niet alleen zal sporten je stressniveau naar beneden halen waardoor je huid zich beter kan ontspannen, het bevordert ook je bloedsomloop. Zo krijgt je huid meer zuurstof aangevoerd en kunnen afvalstoffen dus beter worden afgevoerd. Door te sporten ga je bovendien ook beter slapen – het ultieme wondermiddel om je huid te doen herstellen van alles wat ze door de dag heeft meegemaakt. En dan hebben we het nog niet over de tijd die je hierdoor niet achter een scherm spendeert (bye, bye schadelijk blauw licht!). Heb je je loopschoenen al aan?

3. Tournée minerale – dubbel plezier voor je huid

Als we dan toch druk bezig zijn met ons lijstje van goede voornemens: probeer je alcoholgebruik ook wat te beperken. Alcohol droogt je huid uit en zal zeker op langere termijn blijvende sporen op je huid nalaten. Sta je niet te springen om je glas wijn in te ruilen voor een glas water? Wissel dan af tussen de twee, zo vermijd je niet alleen een kater de dag nadien maar voorkom je ook een droge huid. Door minder alcohol te nuttigen krijg je bovendien ook heel wat minder suikers naar binnen. Hoge suikerconcentraties zorgen er namelijk voor dat het collageen in je huid kan gaan samenkleven waardoor ze minder elastisch wordt – met rimpels als resultaat.

4. Kies de juiste huidverzorgingsroutine

Voor een jonge huid

Hoe jonger je bent, hoe minder nood je huid heeft aan een uitgebreide anti-rimpelverzorging. Maar goed begonnen, is half gewonnen: door je huid goed te voeden met een dag- en nachtcrème, voorkom je vroegtijdige huidveroudering. Kies voor een crème met polyfenolen voor een krachtige anti-rimpelkuur. Aanvullend kan je een keer per week de huid rondom je ogen – waar je doorgaans de eerste rimpels zult zien omdat je huid hier het dunst is – extra in de watten leggen met een oogmasker.

Voor een rijpere huid

Zodra je enkele rimpels begint te zien, kan je je huidverzorgingsroutine wat uitbreiden. Doorgaans verliest je huid vanaf je 25stecollageen, elastine en hyaluronzuur – drie lichaamseigen stoffen die voor de elasticiteit, de stevigheid, het volume (hydratatie) en het egale uiterlijk van je huid zorgen.

Door deze stoffen gericht aan te vullen via je huidverzorging, kun je aan deze tekorten tegemoet komen. Vanaf je 40ste is een serum dat je vóór je dag- en nachtcrème aanbrengt dan ook aangeraden: de hoge concentratie aan werkzame stoffen in combinatie met een fijne textuur maakt van een serum het meest doelgerichte instrument tegen huidveroudering.