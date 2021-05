‘Thuis’-actrice Leah Thys opgenomen in ziekenhuis: “Ze is heel ziek”

Leah Thys, die de rol van Marianne vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, ligt in het ziekenhuis met een coronabesmetting. Volgens haar stiefdochter is ze erg ziek, maar verkeert ze niet in levensgevaar.

De 75-jarige actrice werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat bevestigde haar stiefdochter Brigitte De Man aan Het Laatste Nieuws. “Leah is heel ziek, maar ze ligt niet op intensieve zorgen en is ook niet in levensgevaar”, reageert ze.

Verlies verwerken

Maandag overleed haar echtgenoot Jos De Man (88) aan het coronavirus. ‘Thuis’-producer Hans Roggen laat weten dat het ‘Thuis’-team enorm meeleeft met haar. “Leah ligt inderdaad in het ziekenhuis en herstelt. Iedereen van ‘Thuis’, voor en achter de schermen, leeft heel erg met haar mee. Het voornaamste is dat ze nu beter kan worden en het verlies van haar man kan verwerken”, klinkt het.

Preventiemaatregelen op de set

Het is niet duidelijk hoe Thys het coronavirus opgelopen heeft. Op de set van ‘Thuis’ worden de coronamaatregelen in elk geval strikt opgevolgd. “Onze preventiemaatregelen, die we elke dag toepassen, hebben een cluster op werk kunnen voorkomen. Bij ‘Thuis’ zijn we al een jaar met een zeer strikte werkwijze aan de slag, en ik merk dat die goed opgevolgd wordt. Sinds ze beschikbaar zijn, horen daar ook sneltesten bij. Die werkwijze blijven we toepassen”, aldus Roggen.