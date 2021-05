«Glaskunst is beter dan een schilderij»

Klassieke carrièrepaden zijn niet voor iedereen weggelegd. Dat geldt zeker voor Noor Springael, de 38-jarige creatieveling én het brein achter het Belgische glaskunstmerk GLAS & GLAS. Ze begon weliswaar aan een opleiding biomedische wetenschappen, maar die keuze stelde ze al snel in vraag. Ze had zin in iets kunstzinnigers, een job waarbij ze haar creativiteit de vrije loop kon laten. Wat die job precies inhield, ontdekte ze slechts per toeval.

Noor besloot deel te nemen aan het theoretische ingangsexamen voor de restauratieopleiding aan de Antwerpse kunstacademie. Ze wist in eerste instantie niet wat ze wilde restaureren, maar daar kwam verandering in dankzij één van de juryleden: «Jij bent van Mol afkomstig, dan ga je zeker starten in de richting Glas?» Noor antwoordde, zonder nadenken: «Ja.» En zo rolde ze spontaan in de glaskunstwereld.



Het verhaal van een glazen cactus



Na haar opleiding werkte Noor als glazenier bij een glas-in-loodatelier en niet veel later opende ze haar eigen atelier en winkel in Antwerpen. Toch nam haar glaskunstcarrière pas echt een sprong toen ze haar eigen webshop GLAS & GLAS oprichtte. Geïnspireerd door al het moois dat haar omringt, creëerde ze een cactus die ze ook via het online platform Etsy verkocht. Het hoofdkantoor van Etsy riep Noors cactus echter plots uit tot favoriet van de webshop, waardoor ze zoveel exposure kreeg dat de bestellingen van over de hele wereld binnenstroomden. Noor heeft controle over het hele proces, van het ontwerp tot de verzending, en kan zo de kwaliteit van de producten garanderen. En dat toont zich in de reviews; klanten zijn duidelijk enthousiast over haar creaties.



Oplossingen op maat



Intussen is GLAS & GLAS uitgegroeid tot een plek waar je terechtkan voor een erg divers assortiment aan glaskunst. Denk bijvoorbeeld aan raamdecoratie en spiegels, maar ook aan glazen bloemen en initialen – ideaal voor een kinderkamer. Maar er is meer, want Noor creëert ook op maat gemaakte ontwerpen voor haar klanten. Woon je in een oud herenhuis en wil je dat in al zijn glorie herstellen? Dan kijkt ze samen met jou hoe je je interieur het beste in de verf zet. Of dat nu is door een glazen deurinzet of een art deco-geïnspireerd hoekpaneel. «Glaskunst is beter dan een schilderij. Het verandert mee met de lichtinval en je wordt instant gelukkig van het licht dat door het gekleurde glas komt piepen. Glas met een glimlach, zoiets», aldus Noor zelf.



Eén van Noors stokpaardjes is ongetwijfeld het hergebruiken van glas uit oude ramen, deuren en koepels die ze verwerkt tot nieuwe glaskunstwerken. Als restaurator maakt Noor gebruik van traditionele technieken, maar daar houdt het niet op. Ze gaat steeds op zoek naar hedendaagse toepassingen van glas die een breed publiek aanspreken en net dat is de kracht van deze creatieve onderneemster.



Eeuwig boeketje



Als je op een laagdrempelige manier wil kennismaken met GLAS & GLAS en een lokale onderneming wil steunen, zijn Noors glazen bloemen ideaal. Een bosje bloemen is een cadeau waar je iedereen gelukkig mee maakt. Of je nu je werknemers – letterlijk – in de bloemetjes wil zetten of je moeder wil verrassen voor moederdag. En het hoeft niet altijd een normaal boeket te zijn; een glazen exemplaar gaat veel langer mee. Eentje is al een mooi detail, een bosje steelt meteen de show. De bloemen worden bovendien gemaakt van restjes (oud) glas, wat het ook nog eens een duurzaam

presentje maakt.

Wil je meer weten over GLAS & GLAS of een bestelling plaatsen? Dat kan via glasenglas.be.