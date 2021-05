Dranouter organiseert opnieuw coronaproof zomerconcerten

Festivals zullen ook dit jaar in hun oorspronkelijke vorm wellicht niet kunnen doorgaan. Daarom wordt er weer volop gezocht naar waardige alternatieven. Zo zal Dranouter komende zomer concerten organiseren onder de noemer ‘Zomersessies XL’. Van 5 tot en met 8 augustus komen vijf artiesten per dag optreden. Onder meer Hooverphonic, Bart Peeters en Het Zesde Metaal staan al op de line-up.

Een volwaardig festival met ruim 50.000 festivalgangers zoals gewoonlijk, zit er dit jaar volgens de organisatoren van Dranouter niet in. Voor het tweede jaar op rij moeten de organisatoren voor een coronaproof initiatief zorgen. Dit jaar gebeurt dat onder de noemer ‘Zomersessies XL’ van donderdag 5 tot en met zondag 8 augustus 2021.

“Knoop doorhakken”

Aangezien de beslissingen van het Overlegcomité omtrent zomerfestivals telkens werden uitgesteld, voelde de organisatie zich genoodzaakt om nu de knoop door te hakken. “Een wettelijk kader vanuit de overheid is er nog steeds niet. We begrijpen dat de coronacijfers de dans leiden maar we willen op een professionele manier, met voldoende veiligheidsomkadering, een aantrekkelijke affiche kunnen presenteren en daar is tijd voor nodig”, klinkt het bij de organisatie.

Bubbels

Op het festivalterrein zal dit jaar één podium staan waar dagelijks vijf bands optreden voor een beperkt publiek. Per festivaldag zijn 2.500 toeschouwers toegelaten, verdeeld in 625 bubbels van vier personen. Festivalgangers kunnen in een goed geventileerde festivaltent aan aparte tafels van de optredens genieten.

Op donderdag 5 augustus is Hooverphonic de headliner, op vrijdag 6 augustus ’20 jaar Flip Kowlier’, op zaterdag 7 augustus staat Bart Peeters vast. Op zondag 8 augustus staat Het Zesde Metaal op de Zomersessies XL. De line-up wordt binnenkort aangevuld met meer moois. De online ticketverkoop start op vrijdag 7 mei om 11.00 uur.