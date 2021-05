De fitnesscentra: bondgenoten tegen het virus

Meer dan een miljoen Belgen moeten het nu al zes maanden zonder hun gym doen. Nochtans spelen fitnesscentra een belangrijke rol in de volksgezondheid. Meer nog, ze kunnen zelfs een troef zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Meer dan duizend Belgische fitnesscentra en sportclubs zijn nog altijd gesloten. Na zes maanden is het hoog tijd om de machine weer in gang te zetten. Fitnesscentra zijn geen broeihaarden van het virus. Integendeel. Ze helpen ernstige vormen van de ziekte te voorkomen. In de strijd tegen het coronavirus kunnen ze dus een deel van de oplossing zijn. Verschillende studies hebben namelijk aangetoond dat door regelmatig te bewegen het risico van een ziekenhuisopname door Covid-19 aanzienlijk verkleind wordt.

Sport om de curves om te buigen

Niet genoeg bewegen, is een van de drie belangrijkste risicofactoren (samen met gevorderde leeftijd en een voorgeschiedenis van orgaantransplantatie) voor ernstige vormen van de ziekte, zo blijkt uit een studie die begin april verscheen in het prestigieuze British Medical Journal. Het is zelfs een grotere risicofactor dan roken, hart- en vaatziekten of kanker.

Patiënten die twee jaar lang niet hadden gesport, hadden twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen als patiënten die lichamelijk actief waren, aldus de onderzoekers na analyse van de gegevens van 50.000 patiënten. Ze hadden ook 73% meer kans om op intensieve zorg te belanden. Het risico op overlijden door coronavirus was 2,5 keer hoger bij de inactieve bevolking.

Deze studie bewijst eens te meer – voor zover dat nog nodig was – dat sport de immuniteit versterkt, ziekten helpt voorkomen en vermijdt dat ze zich ontwikkelen tot ernstige vormen.

Goed voor de moraal

Mens sana in corpore sano, zeiden de Romeinen. Na meer dan een jaar lockdown kunnen we hen alleen maar gelijk geven! Sporten niet alleen essentieel voor ons lichamelijk welzijn, maar ook voor onze mentale gezondheid. Weer naar de gym gaan, betekent dus ook zorgen voor onze geestelijke gezondheid, die ongetwijfeld is verzwakt na maanden van opsluiting. Overtuigd van hun rol in de volksgezondheid, staan fitnesscentra alvast te springen om hun klanten weer te verwelkomen.

Heropenen in alle veiligheid

Fitnesscentra worden geleid door professionals en kunnen dus de veiligheid van iedereen garanderen. Tijdens de eerste lockdown werden al strenge gezondheidsmaatregelen ingevoerd: beperkte plaatsen en sporten op afspraak, desinfecteren van de toestellen na elk gebruik, sluiting van douches en kleedkamers, dragen van maskers bij elke verplaatsing… Bovendien wordt het coronavirus, volgens een onderzoek gepubliceerd in het Irish Journal of Medical Science, niet door zweet overgedragen, enkel door speeksel. Daarom is het belangrijk de social distancing te respecteren, waardoor bepaalde machines verder uit elkaar worden geplaatst of tijdelijk buiten werking gesteld zijn.

Veilige locaties

Als al deze maatregelen worden toegepast en nageleefd, zijn fitnesscentra geen broeihaard voor het virus, zei het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in december. Volgens de tracingcijfers in Vlaanderen is het aandeel van de categorie ‘binnensporten’, als een mogelijke bron van besmetting, aangegeven tussen september en oktober 2020, verwaarloosbaar.

Deze cijfers bevestigen de resultaten van een universitaire studie net na de eerste lockdown. Het onderzoek in veertien Europese landen, in opdracht van Europe Active, toonde een miniem aantal infecties onder de leden van een fitnessclub aan. Na analyse van 115 miljoen bezoeken aan meer dan 4.300 zaken besloten de onderzoekers dat het besmettingspercentage in fitnesscentra slechts 0,0012% (1,12 positieve gevallen per 100.000 bezoeken) bedraagt.

In België werden tussen mei en oktober 2020 slechts acht gevallen van besmetting gemeld op een totaal van meer dan 5,2 miljoen bezoeken. In dezelfde periode waren er in ons land 127.867 besmettingen. Uit recent Europees onderzoek blijkt dan ook dat de preventiemaatregelen werken en dat het aantal infecties in fitnesscentra meer dan verwaarloosbaar is.

Ga jij de uitdaging aan?

Op basis van deze bevindingen is er volgens de vertegenwoordigers van de sector geen enkele reden om fitnesscentra nog langer gesloten te houden. Ze willen een snelle heropening dan ook hoog op de politieke agenda zetten.

Om de stem te laten horen van iedereen die zijn favoriete sportactiviteit mist, lanceert Basic Fit vandaag een ‘planking challenge’. De organisatie nodigt alle sportliefhebbers uit om 200 seconden lang te planken: één seconde voor elke dag dat de fitnesscentra noodgedwongen gesloten zijn.

Deelnemen aan de campagne of meer info? Ga naar http://www.openmijnfitness.be/.