Boze moeder vraagt vrouw om strand te verlaten wegens ‘ongepaste’ bikini: “Dat is niet oké!” (video)

Een Amerikaanse vrouw werd onlangs op het strand aangesproken door een verontwaardigde moeder. Die vond dat haar intieme delen te zichtbaar waren ondanks het feit dat ze zelf een string droeg.

Savannah Sims zat onlangs te zonnebaden op een strand in Hawaï. Plots kwam een moeder naar haar toe en uitte ze haar ongenoegen over de bikini van Savannah. Nochtans droeg Savannah een gewone bikini, maar de moeder vond de zwemoutfit kennelijk te bloot. In een TikTok-video legt Savannah uit dat de moeder over haar bikini praatte tegen haar vriend: “Daar kan ik niet tegen. Dat is niet oké voor mij”, klinkt het.

Wegjagen

Daarop vroeg Savannah aan de moeder wat er mis was. “Ze zei dat ze mijn achterwerk en intieme delen niet wilde zien. Vreemd, want ik lag op dat moment op mijn rug, dus ze kon mijn achterwerk niet eens zien. Ze vroeg mij om het strand te verlaten, want ik lag volgens haar in de weg”, zucht ze terwijl ze haar bikini laat zien om aan te tonen dat er niks speciaals aan was.

Hypocriet

In een tweede video geeft Savannah mee dat de vrouw in kwestie zelf een string droeg. “Ik heb daar geen probleem mee, want ik draag ook vaak strings. Maar om mij dan aan te spreken op mijn outfit vind ik hypocriet”, besluit ze.

Toerist

Haar volgers reageerden verontwaardigd op de reactie van de moeder. “Het is een strand, wat had ze verwacht?”, “Ze moet zich met haar eigen zaken bemoeien”, en “Heel wat mensen dragen kleinere bikini’s dan jij, maar het komt gewoon omdat je een toerist bent”, klinkt het onder meer in de reacties.