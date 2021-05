BIZAR. ‘Disaster girl’ verkoopt meme voor half miljoen dollar

Voor eeuwig bekend staan als een meme is voor de één een droom en voor de ander een ware nachtmerrie. Maar tegenwoordig kan je er ook een flinke som geld mee verdienen, zoals Zoë Roth, die nu maar liefst 500.000 dollar (ruim 400.000 euro) rijker is dankzij haar ‘Disaster Girl’-meme.

Haar naam zegt je wellicht niets, maar wat denk je van onderstaande foto? Gaat er een belletje rinkelen?

De foto werd in 2005 gemaakt, toen Zoë amper vier jaar oud was. Voor een brandoefening had de brandweer van het Amerikaanse Mebane een huis in brand gestoken en Zoë was met haar gezin een kijkje gaan nemen. Haar vader wilde een foto van het tafereel nemen en vroeg aan Zoë om te glimlachen, wat resulteerde in een duivelse grijns en de ‘Disaster Girl’-meme.

NFT

Nu, bijna 20 jaar later, heeft Zoë haar meme verkocht als een NFT (een niet-vervangbaar token representeert een digitaal bestand dat verkocht kan worden) voor ruim 400.000 euro. De koper is 3FMusic, een muziekstudio in Dubai. Met het geld wil Zoë haar studieschuld afbetalen en het goede doel steunen.