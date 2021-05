Sommige huisdieren houden er wel eens aparte gewoontes op na, zo ook Jax, een Duitse staande korthaar. “Hij is echt de slordigste drinker”, zegt zijn baasje aan ViralHog. “Hij drinkt op zo’n unieke manier en ik wou het heel graag op beeld vastleggen. In deze video had hij, zoals je wel kan zien, superveel dorst.” Jax pakt er maar beter even een dweil bij.