BIZAR. Twee politiewagens total loss nadat ze tegen elkaar staatraceten op klaarlichte dag (video)

Twee Amerikaanse politiewagens zijn total loss nadat ze tegen elkaar straatraceten op klaarlichte dag door een rustige buitenwijk van Washington D.C.. Dat bericht tv-zender Fox op basis van een interne e-mail.

Twee patrouillewagens crashten vorige week donderdag na een straatrace in Kenilworth, zo las de mail die naar de korpsdirectie was gestuurd en waar Fox de hand op kon leggen. “In plaats van de misdaad te bestrijden, op patrouille te gaan of zich in te zetten voor de gemeenschap, besloten ze om om 17u in de vooravond te racen op straat”, zo schreef commandant Durriyyah Habeebullah in de e-mail.

100 km/u

“Wat zegt dit over alle medewerkers van de politie, die hun job ter harte nemen en elke dag keihard werken om het verschil te maken. Dit is niet eerlijk tegenover al die mensen”, klinkt het nog.

Volgens bronnen van Fox zijn de daders agenten die nieuw waren op het departement. Ze zouden tijdens het racen snelheden tot 100 km/u gehaald hebben. Een van de chauffeurs verloor de controle over het stuur en spinde voor de neus van de andere wagen. De vier inzittenden werden afgevoerd naar het ziekenhuis met lichte verwondingen.

De politie van Washington D.C. onderzoekt het incident.