Onverwachte wending in ‘De Bachelorette’: “Ik wilde hem niet langer hoop geven” (video)

Wat niemand verwacht had, is toch gebeurd in ‘De Bachelorette’. Elke heeft topfavoriet Django naar huis gestuurd. Die zag dat, net als ons, niet aankomen. “We zijn nog zo intens geweest die nacht”, klinkt het.

Elke Clijsters mocht slechts twee kandidaten meenemen naar de finale, dus moest ofwel Wouter, Ivan of Django het toneel verlaten. De 36-jarige zus van Kim Clijsters koos ervoor om Django geen roos te geven. “Django laten gaan was voor mij ook nu een keuze omdat ik hem niet langer hoop wilde geven en hierin laten, wetende dat hij verliefd op mij was. Vanwege de afstand, ook dat mijn gevoel veranderd is, ook een beetje om hem zo weinig mogelijk te kwetsen”, vertelde ze voor de camera.

In tranen uitbarsten

De 39-jarige osteopaat uit Klerken was zichtbaar aangedaan. “Ik had het niet verwacht. We zijn nog zo intens geweest die nacht. Maar ja, it’s not meant to be, dan”, reageerde hij. Vervolgens huilde hij uit bij een medewerker van het programma.

Niet gemakkelijk

Ook Elke liet achteraf een traantje. “Je denkt er niet bij na dat je ook mensen gaat kwetsen en dat gebeurt hier wel. Niet zo bedoeld, maar die mannen krijgen ook gevoelens. En dat is niet gemakkelijk”, klinkt het.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be