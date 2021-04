‘La Boum 2’: “Indien nodig zal de politie ingrijpen”

Het evenenement La Boum 2 is niet toegelaten en iedereen die tijdens die bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de coronamaatregelen zal vervolgd worden. Zo waarschuwen de Brusselse burgemeester, politie en het parket.

Op sociale media hebben verschillende duizenden mensen al aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in het evenement op 1 mei of dat ze erheen gaan. In sommige posts staat zelfs te lezen dat het evenement toegelaten zou zijn, maar dat klopt niet.

“Verscherpte aanwezigheid”

“Er werd geen toelating gegeven voor het evenement ‘La Boum 2’, aangekondigd op sociale media, dat zou plaatsvinden in het Ter Kamerenbos”, klinkt het bij burgemeester, politie en parket. “De politie zal hierop toezien en haar aanwezigheid verscherpen. We raden dus iedereen af om hieraan deel te nemen. Het is belangrijk om de sanitaire maatregelen te blijven respecteren.”

“Indien nodig zal de politie ingrijpen”, gaan de drie instanties verder. “Men riskeert dus een boete of een administratieve aanhouding. Het parket van Brussel wenst iedereen eraan te herinneren dat elke persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.”