‘Thuis’ blijkt te pikant voor TikTok: “provocerend” promotiefilmpje offline gehaald (video)

Een promotiefilmpje van ‘Thuis’ is verwijderd van het sociale mediaplatform TikTok. De beelden zouden “te expliciet” en “provocerend” zijn. ‘Thuis’-producer Hans Rogge reageert met verbazing, schrijft Het Laatste Nieuws.

Dat ‘Thuis’ al lang niet meer enkel iets voor oude mensen is, mag duidelijk wezen. Waar de populaire Vlaamse fictiereeks het vroeger vooral moest hebben van uiterst dramatische verhaallijnen, is er nu soms al eens een blote bast of een subtiele vrijscène te zien . Thuis’ is mee met haar tijd en de versoepelde moraal (remember: de schaamluizen van Rosa), en dat spelen de makers ook uit op sociale media.

“Ik volg ‘Thuis’ voor de verhaallijnen”, begint het promotiefilmpje dat gisteren op sociale media verscheen. Een ironische knipoog, want wat volgt is een compilatie van eerder uitgezonden beelden van enkele acteurs in bloot bovenlijf. We zien hoe Joren (Mathieu Carpentier) zijn t-shirt uittrekt, net als Lowie (Mathias Vergels), en hoe Dries (Yemi Oduwale) zich uitslooft in de fitness. Ook een vrijscène komt voorzichtig aan bod. Onder de beelden speelt een hardstyle-remix van de begingeneriek van de reeks.

Provocerend

Het clipje miste zijn doel niet en werd meteen druk bekeken op Instagram, waarna de makers besloten om het ook op de populaire jongerenapp TikTok te plaatsen. Daar was het echter geen lang leven beschoren: TikTok haalde het filmpje bijna instant offline. “Vreemd”, vindt ‘Thuis’-producer Hans Roggen, die zegt dat TikTok het filmpje “te expliciet” en “provocerend” vond. “Al die speelse beelden zijn immers al eerder te zien geweest op tv”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Hij voegt eraan toe dat de reeks om 20.10 uur op de buis te zien is en er ook veel kinderen kijken. Volgens Roggen is er nog niemand over de beelden gestruikeld, behalve TikTok dus. “Alle TikTok-volgers zullen zeker beamen dat er op die app wel nog wat anders te zien is dan onze brave beelden”, aldus Roggen.