OMG. Kijker ontdekt pikant detail in ‘Shrek’-scène: “Ik ben getraumatiseerd” (video)

De oplettende TikTokster Kathy Martinez heeft een schunnig en ietwat choquerend detail ontdekt in een scène van de populaire animatiefilm ‘Shrek’.

Het is bekend dat filmmakers soms een subtiel, pikant mopje verwerken in films die vooral mikken op een jong publiek. De kinderen zijn te onschuldig om de grap te begrijpen, maar bij de meekijkende ouders leidt het tot gegniffel. Zo ook bij ‘Shrek’, een film die zowat iedereen geboren in de jaren 90 en 2000 wel eens heeft gezien.

Dankzij de oplettendheid van Kathy Martinez, die in een reeks TikTok-video’s een hoop van die volwassen grapjes in animatiefilms verzamelde, zullen onwetende millennials en zoomers nooit meer normaal naar ‘Shrek’ kunnen kijken. In de bewuste scène zien we hoe Heer Farquaad, de heerser die Shrek de opdracht geeft om prinses Fiona voor hem te bevrijden uit te toren, in bed ligt terwijl hij naar beelden van de prinses kijkt. “Spiegel, spiegel, toon me de prinses”, zegt hij. “Ah, perfect”, zegt hij lichtjes hijgend. Het beeld zoomt dan in ter hoogte van zijn middel, waar we onder het deken een lichte bobbel zien verschijnen. Heer Farquaad kijkt vervolgens onder het deken, waarbij hij schijnbaar verrast is door de aanblik van zijn toverstaf.

Drankje gemorst

Onder de video, die al meer dan anderhalf miljoen keer werd bekeken, regent het gechoqueerde reacties. “Wie is akkoord gegaan om dat te animeren?” en “Ik ben getraumatiseerd” klinkt het. “De laatste 1% onschuldigheid die me nog restte heeft juist mijn lichaam verlaten”, zegt iemand anders. Nog een andere kijker geeft toe dat ze vroeger een andere verklaring had voor de bizarre scène: “Toen ik jong was, dacht ik dat hij zijn drankje had gemorst…”