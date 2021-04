Laura uit ‘Blind Getrouwd’ toont litteken van haar zware brandwonde: “Verschil is echt merkbaar!” (foto’s)

Laura Lieckens heeft op Instagram een update gegeven over haar zware brandwonde die ze vorig jaar opliep. Ze heeft de afgelopen weken littekenvervagers gebruikt en heeft er duidelijk baat bij gehad.

Laura werd vorig jaar in augustus opgenomen in het ziekenhuis met tweedegraads brandwonden nadat ze kokend water over haar buik en bovenbenen liet vallen.

Kleurverschil

De 28-jarige interieurarchitecte, die vorig jaar meedeed aan het datingprogramma ‘Blind Getrouwd’, testte negen weken lang littekenvervagers. Die moet je twaalf uur per dag op het litteken plakken. “Ik ben enorm content! Na 8 weken is het verschil echt merkbaar. Het kleurverschil is enorm”, schrijft ze bij enkele voor- en na-foto’s.

