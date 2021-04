Biden roemt “herboren Amerika” in eerste toespraak in Congres

“Amerika gaat opnieuw vooruit.” In zijn eerste toespraak in het Congres sinds hij honderd dagen geleden zijn intrek nam in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Joe Biden betoogd dat de Verenigde Staten klaar zijn om opnieuw hun internationale voortrekkersrol te spelen.

“Honderd dagen geleden stond het Amerikaanse huis in brand”, schetste Biden het land dat hij aantrof toen hij in januari de macht overnam van Donald Trump. Het coronavirus greep wild om zich heen, de economie kreunde onder de pandemie en de bestorming van het Capitool deed de Amerikaanse democratie op zijn grondvesten daveren.

Herstelbeleid

Maar Amerika “krabbelt steeds overeind”, verzekerde Biden. “Na honderd dagen van redding en hernieuwing is Amerika klaar om op te stijgen.” De Democraat wees erop dat in zijn eerste honderd dagen al 220 miljoen prikjes met een coronavaccin zijn gezet, meer dan het dubbele van wat werd vooropgesteld. “Eén van de grootste logistieke successen” in de geschiedenis van het land, aldus de president, die onder applaus van de parlementsleden zijn landgenoten nogmaals opriep om zich te laten vaccineren.

Daarnaast zette Biden ook zijn economische herstelbeleid in de verf. Het investeringsplan van meer dan 2.000 miljard dollar is de grootste boost voor de Amerikaanse arbeidsmarkt sinds de Tweede Wereldoorlog, betoogde de president. Investeringen in infrastructuur, snelwegen, bruggen, pijpleidingen en laadstations voor elektrische wagens zullen de komende acht jaar miljoenen banen en nieuwe economische groei opleveren, verzekerde hij.

American Families Plan

Biden presenteerde zich als verdediger van de middenklasse, met een hart voor de Amerikanen “die zich in de steek gelaten voelen in een economie die snel verandert”. Veel aandacht besteedde hij ook aan het plan waarmee hij Amerikaanse gezinnen wil ondersteunen. Het ‘American Families Plan’ voorziet 1.000 miljard euro aan investeringen in vooral onderwijs en 800 miljard euro belastingverlagingen.

Om dat plan te financieren, wil Biden komaf maken met enkele fiscale cadeaus van Trump en een verhoging van de belastingen op inkomsten uit kapitaal voor de 0,3 procent meest gefortuneerde Amerikanen. “Het is tijd dat de Amerikaanse bedrijven en de 1 procent rijkste Amerikanen hun rechtvaardig deel beginnen te betalen”, betoogde hij.

Politiehervorming

In de nasleep van de moord op George Floyd pleitte Biden ook voor een politiehervorming die het vertrouwen van de burger in de ordediensten herstelt. “We hebben allemaal de knie van onrechtvaardigheid op de nek van zwart Amerika gezien”, zei hij. De Democraat lanceerde ook een waarschuwing over extreemrechts terrorisme. “We negeren niet wat onze inlichtingendiensten vaststellen: de meest dodelijke terroristische bedreiging voor ons land vandaag is die van blanke suprematie”.

Buitenlands beleid

Biden raakte ook het buitenlands beleid aan. De president verzekerde dat hij niet uit is op een conflict met China, maar “de Amerikaanse belangen op alle domeinen zal verdedigen”. Daartoe hoort ook het behoud van een sterke militaire aanwezigheid in de regio. Ook met Rusland zoekt Washington geen escalatie, aldus Biden, maar de daden van Moskou “zullen gevolgen hebben”.

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis hadden twee vrouwen plaatsgenomen achter de president tijdens een speech in het Congres: vicepresident Kamala Harris en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. “Het werd tijd”, juichte Biden aan het begin van de ruim een uur durende toespraak het historische beeld toe.