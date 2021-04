Kamerplant van nog geen 30 centimeter verkocht voor bijna 2.000 euro (foto)

Veel mensen moesten even slikken toen tuincentrum Intratuin in Lovendegem een kamerplant adverteerde voor de prijs van 1.799 euro. Dat blijkt geen cijfertje te veel te zijn, maar wel het echte bedrag. De extravagante plant had binnen de twaalf uur al een eigenaar, schrijft Het Nieuwsblad.

“De special plant is eindelijk binnengekomen en het is deze prachtige Monstera Adansonii Variegata. Prijs is €1799 voor deze prachtige parel met zelfs nieuwe blaadjes op komst!”, schreef tuincentrum Intratuin in Lovendegem afgelopen vrijdag op Facebook. “Mogen we vragen om hem niet aan te raken en bij interesse in de plant hulp te vragen aan een medewerker”, voegden ze er nog aan toe.

De prijs en de voorzichtige behandeling doen vermoeden dat het om een indrukwekkend, misschien wel gigantisch exemplaar gaat. Maar foto’s van tonen een plantje van klein tot gemiddeld formaat. Wat maakt de plant dan zo bijzonder?

We gaan jullie niet langer in spanning houden! De special plant is eindelijk binnengekomen en het is deze prachtige… Geplaatst door Intratuin Lovendegem op Vrijdag 23 april 2021

De plant is lid van de monstera-familie, een extreem populaire tropische kamerplant die ook wel ‘gatenplant’ wordt genoemd. De gewone monstera adansonii kost nochtans slechts zo’n 15 euro voor een plant van 15 centimeter. Maar de monstera uit het tuincentrum in Lovendegem is een uiterst zeldzaam exemplaar. “De monstera adansonii variegata is het gevolg van een heel zeldzame mutatie van de plant waardoor de bladeren wit of geel worden. Dit kan niet doelbewust gekweekt worden”, legt Arne Schurmans (24), marketingverantwoordelijke bij Intratuin Lovendegem, uit aan het Nieuwsblad. Schurmans vergelijkt de mutatie met de lotto winnen. Ook het stekken van de plant is risicovol en een traag proces.

Kenner

Wie denkt dat niemand zo’n monsterbedrag voor de monstera op tafel wil leggen, zit verkeerd. Volgens Schurmans was de plant binnen de twaalf uur verkocht. De gelukkige koper wil anoniem blijven, maar staat bekend als verzamelaar van zeldzame planten. En daar is het tuincentrum blij om: “Het is een goede zaak dat het om een kenner gaat en niet iemand die het plantje boven de verwarming zal zetten. Door de afwijking heeft het plantje namelijk speciale zorgen nodig: de luchtvochtigheid moet perfect zijn of de kleur verdwijnt, en het is uiterst gevoelig voor te veel zonlicht.”

Hoewel al verkocht, is de uitzonderlijke gatenplant nog tot vrijdag te bewonderen. “Er zijn mensen die speciaal naar Lovendegem rijden om de plant te zien. Veel ouders met hun kinderen bijvoorbeeld”, aldus Schurmans.