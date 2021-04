RECEPT. Pasta met gin voor zwoele zomeravonden

Met de zomer in aantocht is het nooit te vroeg om na te denken over nieuwe recepten. Wanneer de temperaturen de pan uit swingen, is het namelijk wel zo leuk om een wat lichtere keuken op tafel te toveren. Vorig jaar maakte de wereld dankzij Gigi Hadid massaal kennis met de wodka pasta, ditmaal is de tijd rijp voor een recept op basis van gin.

Het lijkt misschien wat raar om sterkedrank in je pastarecept te verwerken, maar niets is minder waar. Ten eerste vinden we het niet bizar om wijn in een saus te doen, dus waarom fronsen we dan de wenkbrauwen bij gin of wodka? Ten tweede is het niet Gigi die het recept ontwikkelde, maar ontstond wodka pasta (waarschijnlijk) in Rome in de jaren 70.

Gin erin

Een pastasaus op basis van gin mag dan wat recenter zijn, dat betekent niet dat het gerecht minder lekker is. Integendeel. Wodka op zich heeft namelijk weinig smaak en voegt in se weinig toe aan een saus, maar gin daarentegen kan een ware smaakbom zijn. Op het internet circuleren allerlei verschillende variaties, maar allemaal combineren ze gin met tomaten – een goed uitgebalanceerde combinatie. Experimenteren mag, maar onderstaand recept geeft je alvast een leidraad.