WOW. Man springt door autoraam om vermeende “terrorist” in wagen uit te schakelen (video)

Een man is gearresteerd in Albanië nadat hij met zijn zwaar beschadigde auto een drukbevolkt plein opgereden was in de hoofdstad Tirana. Wachtenden stonden er in de rij om gevaccineerd te worden.

De zwaar beschadigde wagen reed door barricades een plein op en kwam pas tot stilstand toen een omstaander met zijn voeten vooruit door het zijraam van de auto sprong. Camera’s die op het plein waren gericht in het kader van de verkiezingen in Albanië konden het voorval vastleggen.

De held in kwestie, de 22-jarige Klodian Elqeni, verklaarde dat hij dacht dat er een terroristische aanslag aan de gang was, waarbij de wagen het gemunt had op de rij wachtenden. Die laatsten stonden in de rij om hun prik te krijgen in de ‘vaccinatietenten’ op het centrale Skanderbegplein.

Klodian kreeg al een publiekelijk dankwoord voor zijn actie van president Ilir Meta, en de aftredende premier Edi Rama van de Socialistische Partij (PS) nodigde de jongeman uit voor een korte ontmoeting, met een fiere foto als resultaat. Klodian staat rechts op het kiekje.

Onder invloed

“De auto stevende in een rotvaart op de menigte af”, getuigde Klodian tegenover de Albanese krant Gazeta Sot. “Ik besloot om in te grijpen, want ik was bang dat de chauffeur een bloedbad zou aanrichten. Ik dacht helemaal niet aan mezelf”, aldus de jongeman uit Tirana.

Wat de 32-jarige chauffeur bezielde, is niet duidelijk. Volgens de politie was de man onder invloed van drugs en alcohol. Er werd cannabis aangetroffen in zijn auto. Op weg naar het plein had de man al meerdere auto’s aangereden. Niemand raakte gewond bij het vreemde incident.