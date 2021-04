Tien producten waarvan je niet wist dat je ze met ecocheques kan betalen

Bijna één op de twee werknemers in België ontvangt ecocheques. De Nationale Arbeidsraad heeft opnieuw enkele nieuwe labels ingevoerd, zodat de cheques ook ingezet kunnen worden voor de nieuwste ecologische trends. Zit jij nog op een berg ecocheques, maar weet je net waaraan ze te spenderen? Neem dan eens een kijkje in dit overzicht van nieuwe opties én vaste waarden!

1. Eet vis, schaal- en schelpdieren met het MSC-ecolabel

Het lijkt in eerste instantie misschien ongebruikelijk, maar het is nu mogelijk om zeevruchten te kopen met ecocheques. Let op: deze producten moeten het MSC-ecolabel dragen, dat aan zeer strenge criteria voor duurzame visserij voldoet. De inspanning moet namelijk tot een bepaald niveau beperkt worden om een duurzame vispopulatie in stand te houden. Daarnaast mag de visserij maar een minimale impact op het milieu hebben, en moet het visbedrijf efficiënt beheerd worden. Het label wil de consument begeleiden in een duurzaam aanbod van vis, schaal- en schelpdieren.

2. Wees verbonden met de natuur dankzij het Ecogarantie-label

Dit label is nog een nieuwkomer op de lijst van de NAR, en garandeert dat producten met respect voor het milieu worden geproduceerd. Bovendien zijn sommige ingrediënten biologisch gekweekt. Met het label wordt het winkelmandje van de consument uitgebreid met een grote verscheidenheid aan producten, zoals babyproducten, cosmetica, essentiële oliën, schoonmaakproducten… Goed nieuws: het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten is verboden in deze producten. De natuur dankt u.

3. Verzorg je huid met het Cosmebio-label

Dit label werd in 2002 gecreëerd als resultaat van een samenwerking tussen verschillende bedrijven die de biologische samenstelling van cosmetica wilden garanderen. Het Cosmebio-label wordt enkel toegekend aan producten die aan vastgelegde productienormen voldoen, niet per se aan een volledig merk (niet alle producten van een merk hebben dus noodzakelijk het Cosmebio-label). Momenteel vertegenwoordigt dit label meer dan 400 producenten van biologische cosmetica. Tijd om je toiletzak te vullen!



4. Natuurlijke stoffen met het GOTS-label

Dit internationale label werd in 2020 in het leven geroepen voor biologisch textiel. GOTS garandeert een ecologische en sociaal verantwoorde productie. Enkel natuurlijke vezels hiervoor in aanmerking. Dankzij het label wordt het dus ook mogelijk om bijvoorbeeld huishoudlinnen of kleding te kopen met ecocheques.

5. Probeer eens te huren

Het is nu mogelijk om materiaal te huren met ecocheques. Gehuurd materiaal moet aan dezelfde criteria voldoen als tweedehands. Dit initiatief is bedoeld om het leven van bijvoorbeeld beginnende tuiniers of startende eventmanagers een handje te helpen, wanneer de situatie dit weer toelaat. Bovendien is het beter voor het milieu om materiaal opnieuw te gebruiken, hetzij tweedehands (wat al mogelijk was), hetzij door dit te huren.

6. Groene vingers in moestuinen

De lockdown heeft bij heel wat Belgen groene vingers losgeweekt. Tijdens het tuinieren konden we onze vrije tijd op een aangename manier invullen, en kregen we de smaak te pakken om eigen groenten, fruit en andere planten te kweken. Ook de populariteit van gemeenschappelijke moestuinen kende een boost, vooral in de grote steden. Het is dan ook interessant om te weten dat de huur van deze tuinen met ecocheques betaald kan worden. Deze nieuwe mogelijkheid bevordert de lokale productie en consumptie en vermijdt dus het vervoer van producten. Geen excuses meer om je groene vingers niet te ontwikkelen.

7. Biogarantie

Producten met het Biogarantie-label garanderen de consument dat ze afkomstig zijn van lokale Belgische landbouwers en producenten. In een Biogarantie-winkel kan je alles kopen met ecocheques. Dit is de ideale gelegenheid om plaatselijke bedrijven te steunen, die het al sinds de eerste lockdown zwaar te verduren krijgen.

8. Tweedehands winkelen

Kledij, schoenen, meubelen en decoratie, speelgoed en consoles… De lijst van tweedehandsproducten die je met ecocheques kan aanschaffen, is erg lang. Heel wat mensen vinden het heerlijk om rond te dwalen in tweedehands- en kringloopwinkels om unieke stukken te vinden. Vintage is dan ook een echte trend. Door tweedehands te shoppen, heeft het hergebruiken van voorwerpen ook een onmiskenbaar effect op productie en recycling.

9. Ontdek België met een groene staycation

We dromen allemaal van reizen en het ontdekken van nieuwe plekken. België heeft heel wat onbekende parels te bieden in tijden van lockdown, maar ook daarna. Waarom niet genieten van een moment van ontspanning en avontuur in een Green Key-vestiging? Deze verblijven zijn milieuvriendelijk, respecteren de natuur en voldoen aan verschillende criteria met betrekking tot water, energie, afval, schoonmaakmiddelen… Volgende halte? Green Key!

10. Energiezuinige huishoudapparatuur

Consumenten kunnen ecocheques inzetten om energiezuinige huishoudtoestellen met het nieuwe Europese energielabel aan te kopen dat sinds 1 maart in gebruik is. Maar, geen paniek: apparatuur met het oude label kan nog tot 1 november met ecocheques aangekocht worden, terwijl de lijst met het nieuwe label volledig wordt bijgewerkt.

Vergeet ook niet dat ecocheques geldig zijn voor de huur, plaatsing, onderhoud, reparatie en eventuele filters van deze producten. Voor meer inspiratie: https://www.myecocheques.be!