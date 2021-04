Man onthult vreemde ervaring in datingshow: “Plots liet ze een scheet in mijn mond” (video)

Een kandidaat van een Brits datingprogramma choqueerde heel wat kijkers door een opvallende sekservaring te delen. In zijn jonge jaren liet een vrouw immers een scheet in zijn mond. Hoewel ook de presentatrice behoorlijk verbaasd reageerde, gaat het wel degelijk om een bestaand fenomeen.

De grappige passage was te zien in ‘Naked Attraction’, een Britse datingshow waarin kandidaten op basis van naakte lichamen een eventuele partner kiezen. Carlo, een 28-jarige man uit de Engelse plaats Somerset, legde uit dat hij op zoek is naar liefde nadat hij leukemie had overwonnen.

In shock

Toen presentatrice Anna Richardson hem vroeg wat zijn meest opvallende ervaring op seksgebied was, antwoordde hij het volgende: “Toen ik een tiener was, zat ik met mijn hoofd daar beneden bij een vrouw en plots liet ze een scheet in mijn mond”. Anna kon haar lach niet inhouden. “Ik veronderstel dat ze niet bepaald enthousiast was over je vaardigheden?”, grapte ze. “Ik weet niet wat ze dacht. Ik denk dat ze het grappig vond. Ik was in shock”, aldus Carlo, die nadien duidelijk maakte dat hij dergelijke ervaring nooit meer wil meemaken.

Fetisj

Hoe vreemd zijn ervaring ook lijkt, toch vinden sommige mensen er plezier in. Het fenomeen heet eproctofilie. “Dat is een fetisj waarbij mensen seksueel opgewonden raken van winderigheid van andere mensen of het net leuk vinden om windjes te laten op anderen”, klinkt het.

Verontwaardiging

Op Twitter werd er al snel verbaasd gereageerd op het verhaal van Carlo. “Bah, waarom zou je iemand een scheet op je laten laten?”, “Er lopen toch rare mensen rond op deze aardbol”, en “Ieder zijn ding, zeker?”, klinkt het onder meer.