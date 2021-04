Bruid uitgelachen met opvallende tatoeage: “Lelijkste tattoo die ik ooit gezien heb” (foto)

Op sociale media wordt de spot gedreven met de tattoo van een bruid. Toegegeven, ze oogt wel speciaal en is behoorlijk zichtbaar. “Ze zouden die tatoeëerder moeten verbieden om nog te werken”, wordt er gelachen.

De bewuste foto werd onlangs gedeeld in de Facebookgroep ‘That’s It, I’m Wedding Shaming’. De vrouw draagt een trouwjurk tot net boven haar boezem. De schouderbandjes werden op haar lichaam getatoeëerd, inclusief twee gele smileys over haar borsten.

Hilariteit

Het duurde dan ook niet lang vooraleer de foto viraal ging in de groep. “Waarom? Ik heb zoveel vragen”, “Zouden de smileys haar volledige borsten bedekken? Zouden ze lachen? Ik wil het weten!”, “Dit is de lelijkste tattoo die ik ooit gezien heb”, “Wie gaat er nu naar een tattooshop en vraagt om smileys op hun borsten te zetten?”, en “Ze zouden die tatoeëerder moeten verbieden om nog te werken”, klinkt het onder meer in de reacties.