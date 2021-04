Baasje treft vreselijke boodschap aan bij hond: “Sorry, maar ik kon niet anders” (foto)

Een Australische vrouw was in shock toen ze haar hondje zag knabbelen aan een bot in de tuin. Ernaast lag immers een briefje waarop stond dat er vergif op het bot zat. Het hondje overleefde het incident gelukkig. De politie onderzoekt de zaak.

Cheri Blair is sinds enkele maanden het baasje van een schattige Portugese Podengo van zeven maanden, Jolene. Afgelopen maandag liet ze de puppy even buiten in de tuin, maar ze bleef wel erg lang weg, dus ging Cheri een kijkje nemen.

Vergiftigd bot

De 66-jarige vrouw uit Lane Cove, een buitenwijk van Sydney, trof Jolene aan terwijl ze aan een bot aan het knabbelen was. Dat was vreemd, want ze had haar zelf geen bot gegeven. Ze vond tevens een enveloppe met een boodschap in. “Je hond wordt vergiftigd. Ze blaft te veel. Sorry, maar ik kon niet anders. Het is je eigen schuld”, stond erop.

Geen waarschuwing

Cheri bracht haar hondje meteen naar een dierenarts, waar Jolene verzorgd werd en uiteindelijk ook herstelde. De vrouw begrijpt niet dat mensen zoiets kunnen doen. “Het is te ziek voor woorden. Als ze een probleem hadden met ons, dan hadden ze het moeten zeggen”, vertelt ze aan 7NEWS Australia.

Weinig blaffen

De vrouw woont er al sinds 1992 en heeft nooit eerder problemen gehad met haar buren. Volgens haar blaft Jolene ook bijna nooit. “Ik let er altijd goed op dat Jolene niet blaft. De enige keer dat ik me kan herinneren dat ze 20 minuten aan een stuk blafte, was toen een andere hond haar ophitste”, klinkt het.

De politie onderzoekt de zaak.