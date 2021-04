Adoptiehond gaat viraal door knappe asielmedewerker: “Kan ik die man adopteren?” (foto)

Adoptiehond Sky uit de Amerikaanse stad Wichita is een prachtig beest. Met een schattig snoetje, zachte vacht en typisch helderblauwe ogen heeft de husky in geen tijd een warm nest gevonden. Maar de looks van asielmedewerker Zackry Majewski zitten daar voor iets tussen.

Een Facebook-post van het adoptiecentrum Wichita Falls Animal Services is de afgelopen week ontploft. Op de foto wordt adoptiehond Sky in de kijker gezet, maar de post ging viraal door de mens náást de schattige viervoeter. Asielmedewerker Zackry Majewski is volgens de post een echte husky-lover en koos daarom om op de foto te gaan met Sky. Dankzij zijn betoverende looks sloegen de hormonen van de internetmeute collectief op hol. “Is de man beschikbaar voor adoptie?” klinkt het in de meer dan 26.000 reacties op het bericht. Anderen grappen: “Wacht?! Staat er een hond op de foto?” of “Is de man ook getraind?”

Model voor het goede doel

Zackry zelf heeft geen Facebook, dus hij had geen idee dat de post dankzij hem zoveel succes had. “Mijn baas riep me naar kantoor en zei me dat het bericht aan het ontploffen was”, vertelt hij aan News Channel 6. Hij voegt eraan toe dat hij er sindsdien honderden volgers bij heeft op Instagram en Snapchat.

In een modelcarrière heeft de asielmedewerker geen interesse, maar Zackry wil zijn blauwe ogen en strakke kaaklijn wel inzetten voor de goede zaak. “Als het helpt om dieren te laten adopteren, dan wil ik poseren”, zegt hij. In het geval van husky Sky zorgde zijn pose ervoor dat de telefoon in het dierenasiel roodgloeiend stond: in een uurtje was de hond geadopteerd. Ook voor andere dieren in het asiel is er dankzij de populaire Facebook-post plots veel belangstelling.