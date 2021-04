SANTE. Zoveel calorieën bevat je favoriete zomerdrankje

We zitten nog middenin de lente, maar met de versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht is het nooit te vroeg om te dromen over de zomer. Over zwoele avonden, over aperitieven op een terrasje, over tijd doorbrengen met je vrienden en familie. En de Belg zou de Belg niet zijn als we daarbij geen glaasje zouden drinken.

Het favoriete drankje van de Belg is uiteraard bier. Daar hoeven we je geen tekeningetje bij te maken – liefde voor gerstenat zit gewoon in onze cultuur verweven. En hoewel de term ‘glazen boterham’ een veelgebruikt synoniem is voor een pint, is een biertje zeker niet het meest calorierijke aperitief dat je kan nuttigen. Geloof het of niet, het blijkt dat de pastis, dat naar anijs smakende aperitief dat je in Zuid-Frankrijk altijd drinkt, het slechtst is voor de lijn.

Top tien caloriebommetjes