Tweede livestream om aandacht te vragen voor moeilijke situatie van dj’s

Van vrijdag 30 april 18 uur tot zondag 2 mei 18 uur zal The silence of the dj’s samen met het Dj/Artist – Netwerk een 48 uur durende muziekmarathon uitzenden om aandacht te vragen voor de uitzichtloze situatie waar dj’s momenteel in zitten.

De marathon wordt gebracht vanuit feestzaal Sotto’s in Zottegem en is live te volgen via de stream. Onder meer The Mackenzie, Dave Lambert en Buscemi zullen er hun muziek spelen.

Medeorganisator Gery Moens zegt dat het water voor velen al voorbij de lippen staat en dat het voor de meesten al tien na twaalf is. Hij hoopt dat door de dj’s en bij uitbreiding ook de clubs, horeca en festivals eindelijk gehoord worden door de regering.

Politieke reactie bleef uit

In maart organiseerden ze al een eerste, 24 uur durende livestream. Die was een groot succes bij het publiek, maar zorgde niet voor de gewilde politieke reactie.