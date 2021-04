‘De Bachelorette’-fan geeft Elke Clijsters raad: “Deze BV is iets voor u” (foto)

Wie ‘De Bachelorette’ volgt, weet dat er intussen nog maar vier mannen overblijven. Een kijker heeft echter de ideale match voor haar gevonden, al vrezen we dat dat moeilijk wordt…

In het begin waren het er 15, maar intussen blijven enkel Ivan, Wouter, Gertjan en Django over. Gisteren kreeg Vincent jammer genoeg geen roos, dus mocht hij zijn valiezen pakken. Django is nog steeds dé favoriet om te winnen, al zou zijn overdosis aan liefdesbriefjes weleens roet in het eten kunnen gooien.

Bekende ex-voetballer

Benieuwd wie het wordt, al gelooft een fan niet dat ze bij een van de vier mannen past. Hij of zij stuurde Elke een bericht op Instagram waarin ze een bekende Vlaming naar voor schoof. “Wesley Sonck, dat is een man voor u. Humor en knap. Weet wel niet of hij nog beschikbaar is”, klinkt het. Elke reageerde er met een knipoog op. “Ook bedankt voor het advies”, lachte ze.

In een relatie

Of Elke bij Wesley past, laten we in het midden. Maar de 42-jarige ex-Rode Duivel is al vier jaar gelukkig met zijn vriendin Virginie Van Mol, een 43-jarige handelswetenschapper uit zijn geboortestad Ninove.

Instagram Stories / @elkeclijsters

