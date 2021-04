Canadese outfits voor Olympische Spelen doen wenkbrauwen fronsen: “Een echte reden om de Spelen af te gelasten” (foto)

De onzekerheid over de Olympische Spelen in Tokio van deze zomer is nog altijd niet van de baan. Naast het coronavirus is er volgens fashionista’s echter nog een reden waarom de hoogmis van de sport afgelast zou mogen worden: de outfit van het Canadese team voor de slotceremonie.

Nu de coronacijfers in Japan weer de hoogte in schieten, blijft het onzeker of de 32ste Olympische Spelen wel deze zomer zullen plaatsvinden. “Annulatie behoort nog altijd tot de opties”, klonk het donderdag bij Toshihiro Nikai, een vooraanstaande politicus van de belangrijkste machtspartij van Japan. Geen Olympische Spelen betekent ook geen slotceremonie, met de traditionele atletenmars, waarin landen soms helemaal losgaan in de kledingkeuze van hun atleten. Volgens enkele stijlgevoelige Twitteraars is het maar beter dat die niet doorgaat, want de outfit die het Canadese team dan zal dragen is volgens hen niet om aan te zien.

De outfit in kwestie: een blauwe jeansvestje, met daarop verschillende referenties naar Canada en Tokio in graffitistijl. Volgens ontwerper Hudson’s Bay is het vestje een ode aan Tokio, een stad gekend voor zijn street art en mode. Maar de Twitteraars vinden het vooral een ode aan achterhaalde stijlkeuzes.

I am screaming. This is Canada's closing ceremony fit.



Bijpassende broek

Vele critici maken de vergelijking met de Canadese ‘Degrassi’-franchise, die voor het eerst werd uitgezonden in de jaren 90. Anderen noemen de outfit dan weer meer jaren 80. Maar waar de meesten zich aan storen, is het feit dat de designers hebben nagelaten om bij het vestje ook een bijpassende blauwe jeansbroek te voorzien. Die combinatie, die we goed kennen van Britney Spears’ en Justin Timberlakes legendarische look uit 2001, wordt immers een ‘Canadian Tuxedo’ genoemd. Volgens de website van ‘Team Canada’ dragen de atleten echter bewust een witte broek, als “twist op de iconische Canadian Tuxedo”.