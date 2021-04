Tiener sterft na deelname aan populaire internetchallenge

Een 12-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Colorado is gestorven nadat hij deelgenomen had aan de populaire internetchallenge ‘Blackout Challenge’, waarbij het de bedoeling is om je adem in te houden tot je het bewustzijn verliest.

Joshua Eyasu Haileyesus uit Aurora stierf vorige week zaterdag, nadat hij 19 dagen in leven gehouden werd via kunstmatige beademing. Sinds zijn deelname aan een populaire TikTok-trend op 22 maart lag de jongen in coma.

Joshua en zijn tweelingbroer waren alleen thuis, toen de jongen besloot om zich aan de challenge te wagen. Deelnemers moeten hun adem inhouden tot ze het bewustzijn verliezen, zo bericht het Amerikaans tv-station KCNC. Het spelletje circuleert ook onder andere namen, zoals ‘Passout Challenge’, ‘The Game of Choking’, ‘The Fainting Game’ en ‘Speed Dreaming’.

“Gevaarlijk als een geweer”

Joshua werd bewusteloos aangetroffen op de badkamervloer. Zijn tweelingbroer probeerde hem nog te reanimeren, in afwachting van de hulpdiensten. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij na 19 dagen overleed.

De vader van Joshua waarschuwde na de tragedie op tv-zender KMGH voor de gevaren van de internetchallenge: “Het is geen grap. Zie het als iemand die een geweer vasthoudt. Zo gevaarlijk is het.”

TikTok heeft intussen zijn medeleven betuigd aan de familie van het jongetje, meldt The Associated Press.