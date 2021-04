Jan Jambon wil terrassen absoluut open op DEZE datum

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft vóór het Overlegcomité laten vallen dat de terrassen van de cafés en restaurants wat hem betreft open moeten op 1 mei.

Op dit moment zit het Overlegcomité samen om de verdere aanpak van de coronacrisis te bespreken. Het moeilijkste punt op de agenda is de heropening van de horeca. Een volledige heropening stond gepland op 1 mei, maar door de derde golf werden de meeste versoepelingen uitgesteld.

Terrassen open op 1 mei

Coronacommissaris Pedro Facon en zijn experten stelden intussen 15 mei voor als opening van de terrassen, maar voor Jan Jambon moet dat vroeger. “We hebben gezegd dat op 1 mei de horeca open gaat, dus voor mij is dat zeker al de terrassen. Ik merk dat ook in Wallonië de partijvoorzitters daar toe oproepen, dus ik hoop dat diezelfde steun daar zo meteen binnen ook aan de orde is. Ik heb dat vorige keer meegemaakt met het onderwijs. Daar was toen ook iedereen akkoord, tot we daar binnen zaten, en toen stond ik dus alleen”, vertelde hij vlak voor het Overlegcomité vanmorgen voor de camera.

Gulden middenweg

De Franstaligen – of toch al zeker de MR en de PS – zouden zelfs nog een stapje verder willen gaan. Zij ijveren voor een volledig heropening van de horeca op 1 mei, dus zowel binnen als buiten. Vermoedelijk zal er naar een gulden middenweg gezocht worden.