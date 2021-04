België stopt Johnson & Johnson-vaccin voorlopig in de koelkast

Ons land zal de komende dagen het vaccin van producent Johnson & Johnson niet toedienen en wacht op advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag aangekondigd na afloop van het Overlegcomité.

Hij noemde die beslissing een “logische conclusie”, na de beslissing van J&J om leveringen aan Europa tijdelijk te stoppen en de vraag om de geleverde vaccins even “in quarantaine” te plaatsen. Volgens de minister zal deze beslissing de vaccinatiecampagne niet schaden, omdat de vaccins van J&J er de komende weken maar een klein onderdeel van uitmaakten.

Volgende week voorziet het EMA een aanbeveling over het vaccin. In ons land vond maandag de eerste levering van 36.000 vaccins plaats. De eerste toedieningen waren voor vrijdag voorzien. In de week van 26 april werden nog eens 62.400 vaccins verwacht. Voor mei en juni had het bedrijf nog geen aantallen bekendgemaakt.