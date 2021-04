Werken op een wijngaard voor 10.000 per maand? Hier kan het!

Geregeld komt er weleens een vacature voorbij waarvan je denkt: dat is nu echt mijn droomjob. Maar al te vaak gaat het echter om opdrachten van erg korte duur in het buitenland, waardoor je steevast besluit om niet te reageren want erheen gaan zou je meer kosten dan je zou verdienen.

Heb je altijd al gedroomd van een goed betaalde, dromerige job in de Verenigde Staten? En heb je een passie voor wijn? Wel, dan hebben we goed nieuws, want dit keer gaat het om een droomjob van minstens een jaar. En je verdient er ook nog eens 10.000 dollar per maand mee. Reden genoeg om je biezen te pakken, nee?

10.000 per maand

Het is het bedrijf Murphy-Goode Winery dat op zoek is naar iemand om een jaar lang zijn Sonoma-wijngaard in Californië te verzorgen. Dat betekent dat je je de hele week, ook in het weekend, paraat moet houden voor de wijnstokken. Het werk is intensief (je moet op regelmatige basis bakken van 20 kilogram dragen), maar daar krijg je ook wat voor terug. Niet alleen krijg je een salaris van 10.000 dollar per maand, ook je woonst wordt voorzien door Murphy-Goode Winery.

Les van wijnmaker

Bovendien wordt je de eerste drie maanden opgeleid door wijnmaker Dave Ready Jr. om de fijne kneepjes van het vak onder de knie te krijgen en brengt het bedrijf je in contact met andere spelers binnen het milieu. Ideaal dus als je graag geïntroduceerd wil worden in de wijnwereld. Uiteraard staan er heel wat mensen te popelen voor de vacature en het selectieproces is dan ook streng. Solliciteren kan nog tot 30 juni via een video waarin je je droomjob uitlegt. Hoe creatiever, hoe beter. Bovendien moet je in de Verenigde Staten wonen of toestemming verkrijgen om er te werken en ouder zijn dan 21 jaar. Voor alle info kan je terecht op deze site.