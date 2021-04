Op deze Nederlandse datingapp kunnen gebruikers aangeven of ze al gevaccineerd zijn

50PlusMatch, een datingapp die zich specifiek richt op 50-plussers, is mee met zijn tijd: de app introduceert een optie die de vaccinatiestatus van het datingprofiel aangeeft. Gebruikers kunnen voortaan aangeven of ze al dan niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

De vaccinatiestatus, zoals de nieuwe optie heet, staat standaard uit en is niet automatisch zichtbaar op het datingprofiel van de gebruiker. De gebruiker moet zelf de vaccinatiestatus invullen en aangeven of deze zichtbaar gemaakt mag worden op het profiel alvorens anderen dit kunnen zien.

50PlusMatch laat de keuze hierbij volledig bij de gebruiker. Het is dus een vrije keuze om deze status zichtbaar te maken in het profiel. Uit eerder onderzoek van de datingsite onder de eigen gebruikers bleek dat 85% open zou staan om op hun profiel aan te geven of ze al dan niet gevaccineerd zijn.

Weinig gevaccineerd

Omdat er op dit moment nog relatief weinig mensen gevaccineerd zijn tegen COVID-19, is er ook een mogelijkheid om aan te geven of je al dan niet gevaccineerd wil worden.

“Voor onze doelgroep speelt het al dan niet krijgen van een vaccin tegen het coronavirus natuurlijk een grotere rol dan voor de jongere doelgroep”, duidt John Meuffels, directeur van 50PlusMatch. “Daarom hebben we eerst onderzocht hoe onze gebruikers denken over een dergelijke vaccinatiestatus. Omdat 85% hiervoor open stond, hebben we besloten met deze feature te gaan experimenteren. Wel heeft de privacy van onze gebruikers de absolute prioriteit. Daarom is iedereen vrij om de vaccinatiestatus al dan niet zichtbaar te maken in het profiel. Een dag na de introductie hebben al veel mensen gebruik gemaakt van de nieuwe feature.”

50PlusMatch is een van de grootste spelers op het gebied van online dating voor 50-plussers in Nederland en België.