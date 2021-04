Druk op Japanse regering stijgt: zoveel procent van Japanse bevolking wil Spelen annuleren of uitstellen

Uit een peiling van het Japanse persagentschap Kyodo News blijkt dat 72 procent van de Japanse bevolking de komende Olympische Spelen wil annuleren of uitstellen uit vrees voor een nieuwe golf coronabesmettingen.

39,2 procent van de ondervraagden is er voorstander van om de met een jaar uitgestelde Spelen gewoon te annuleren. 32,8 procent vindt het een beter idee om de Spelen nog eens uit te stellen. Slechts 24 procent steunt de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen komende zomer.

De poll toont tevens aan dat 92,6 procent van de Japanners bezorgd is om een heropflakkering van het coronavirus.

Trage uitrol van vaccinatiecampagne

Ongeveer 60 procent is niet tevreden over het ritme van de vaccinaties in Japan. De uitrol van coronavaccins gaat erg traag in het land. Vrijdag was slechts 0,4 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn.

De olympische fakkeltocht mag deze week niet de prefectuur Osaka aandoen vanwege de plaatselijke toename van nieuwe varianten van het coronavirus.

De regering verlengde vandaag nog een aantal maatregelen in de prefecturen Tokio, Kyoto en Okinawa. Die regio’s merkten recent meer besmettingen op. Tot dusver registreerde Japan ongeveer 507.600 besmettingen en meer dan 9.400 sterfgevallen door COVID-19.