Marc Van Ranst wil klacht indienen tegen Jeff Hoeyberghs: “Wanneer roepen jullie hem een halt toe?”

Viroloog Marc Van Ranst is het beu om via sociale media beledigd te worden door plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. Hij overweegt om een klacht in te dienen bij de Orde der artsen.

“Hoe sneller het slecht voor hem afloopt, hoe beter voor de wereld. Wat ne geschifte paljas toch!”, is maar een van de vele tweets van Jeff Hoeyberghs over Marc Van Ranst. De viroloog pikt zijn haatdragende taal niet meer en vraagt de Orde der artsen om in te grijpen. “Een arts die oproept tot haat en geweld tegenover een andere arts. Beste Orde der artsen, wanneer nemen jullie het initiatief om deze collega een halt toe te roepen? Ik dien graag klacht in. Deze collega heeft een lange geschiedenis van beledigen en affronteren”, schrijft hij op Twitter.

Reactie van Hoeyberghs

Hoeyberghs reageerde intussen op de tweet. “Haat en geweld? Neen dat gun ik hem niet! Wel een onderzoeksrechter en een parket en een gerechtspsychiater die professioneel en in eer en geweten gewoon hun job doen. Die afloop is al meer dan slecht genoeg voor hem”, klinkt het op Twitter.

Een arts die oproept tot haat en geweld tegenover een andere arts.

Beste @ordederartsen, wanneer nemen jullie het initiatief om deze collega een halt toe te roepen? Ik dien graag klacht in. pic.twitter.com/bS03kbEF5q — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) April 9, 2021