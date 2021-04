Vincent uit ‘De Bachelorette’ in tranen: “Dat is het ergste wat je kan meemaken” (video)

In ‘De Bachelorette’ praat Vincent openhartig over het overlijden van zijn zoontje. Het aangrijpende moment raakt iedereen. “Dat wens je je ergste vijand niet toe”, vertelt hij.

Het leven van Vincent, een van de zes overblijvende kandidaten in ‘De Bachelorette’, is niet altijd makkelijk geweest. Zo vertelt de 36-jarige accountmanager uit Zemst dat hij een moeilijke band had met zijn ouders. Maar vooral de dood van zijn zoontje blijft hem achtervolgen. “Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Ik heb altijd moeten vechten voor waar ik sta. Ik heb een heel zware jeugd gehad met mijn ouders. Ik zie mijn ouders doodgraag, maar ja… Soms begrijpen zij mij ook niet. Maar echt het moeilijkste in mijn leven, wat ik een plaats heb moeten geven en wat nog altijd supermoeilijk is… En dat wens ik niemand toe. Dat je je eigen zoon moet begraven. Dat zijn beelden die je nooit meer vergeet. Je kind begraven, dat is het ergste wat je kan meemaken, denk ik. Dat wens je je ergste vijand niet toe. Dat is gewoon onmenselijk”, klinkt het.

Knuffel van Elke

Zowat iedereen in de villa wordt er stil van. En ook Elke, die hem meteen een knuffel geeft, heeft met hem te doen. “Ik zal nooit kunnen voelen wat hij voelt, want dat is volgens mij het ergste wat je kan meemaken. Ik vind het heel mooi dat hij dat heeft kunnen delen. Ik hoop voor hem dat hij dat ook allemaal een plaats zal kunnen geven”, vertelt ze voor de camera.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be