Conclusie EMA over AstraZeneca-vaccin vandaag verwacht

Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) maakt naar alle waarschijnlijkheid vandaag (woensdag) in de late namiddag of de avond zijn beoordeling van de eventuele bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin bekend. Dat heeft Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides dinsdag gezegd. Ook in België staat overleg over het vaccin op de agenda.

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het EMA, dat de veiligheid van vergunde vaccins en medicijnen onderzoekt, houdt deze week zijn maandelijkse vergadering. Terwijl het PRAC doorgaans in de luwte werkt, staan alle schijnwerpers nu op zijn beoordeling van het coronavaccin van AstraZeneca gericht. Mogelijk komt er een antwoord op de vraag of er nu al dan niet een verband bestaat tussen het vaccin en de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), waarvan enkele tientallen keren melding is gemaakt.

In een bericht op Twitter schrijft eurocommissaris Kyriakides dinsdag dat ze in nauw contact staat met het EMA en dat een beoordeling van AstraZeneca woensdag laat op de dag verwacht wordt. Het EMA zelf laat weten dat er momenteel nog geen conclusie is en dat zijn onderzoek volop loopt. Nochtans had een topman – hoofd vaccinatiestrategie Marco Cavaleri – dinsdag in de Italiaanse krant Il Messagero gezegd dat er wel degelijk een verband bestaat tussen het vaccin en de gerapporteerde bloedproblemen, maar dat de voordelen van het vaccin nog altijd groter zijn dan de risico’s.

Belgisch overleg

Woensdagochtend komen ook de Belgische ministers van Volksgezondheid samen voor hun wekelijks overleg. Ook zij zullen zich over AstraZeneca buigen. In ons land wordt het vaccin nog aan alle leeftijdsgroepen toegediend, maar precies omwille van de potentiële bijwerkingen wordt het vaccin in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Slovenië (voorlopig) aan 55- of 60-plussers voorbehouden. Het zijn namelijk vooral mensen die jonger zijn die risico lopen, menen die landen.