Vrouw filmt opdringerige man terwijl hij haar achtervolgt: “Laat me met rust!” (video)

Een jonge vrouw heeft twee video’s gedeeld waarin te zien is hoe een man haar achtervolgt en met haar wil praten. Volgens de vrouw stalkt de man haar al vier jaar lang.

De huiveringwekkende beelden werden onlangs gemaakt in Los Angeles, waar de vrouw woont. Daarop zien we hoe de 21-jarige vrouw zichzelf filmt en een man haar achtervolgt. Hoewel ze meermaals duidelijk maakt dat hij weg moet gaan, blijft hij aandringen om met haar te praten. De man geeft tevens commentaar op haar outfit: “Waarom ben je zo gekleed? Ben je een prostituee?”, klinkt het.

Gered door koppel

In een tweede video beweert de vrouw dat de man haar al vier jaar lang achtervolgt. “Stop met mij te stalken. Ik kan hier niet meer leven omdat je me blijft stalken”, maakt ze duidelijk met bevende stem. Daarop antwoordt de man: “Ik zal weggaan als je twee minuten met mij praat”. “Nee, nul minuten. Ik wil je nooit meer horen of zien. Laat me met rust!”, schreeuwt de vrouw. Uiteindelijk kwam een koppel tussenbeide en raakte ze veilig thuis.

De vrouw heeft naar eigen zeggen nog geen aangifte gedaan bij de politie omdat ze haar identiteit dan moet prijsgeven. In dat geval zou de man haar naam en adres te weten komen.

Verontwaardiging

Ze deelde de beelden op TikTok, waar ze al meer dan 5 miljoen keer bekeken werden. Heel wat mensen vinden het verschrikkelijk voor haar. “Ik heb tranen in mijn ogen na het zien van deze beelden”, “Dit is waarom wij vrouwen ons nooit veilig voelen”, en “Mijn hart breekt voor deze vrouw”, klinkt het onder meer in de reacties.